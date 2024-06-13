رئيس «المصريين الأحرار»: مسؤوليات الحكومة كبيرة.. والرئيس يضع عينه على المواطن

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يفضل أن يكون الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنها ستكون عليها مسؤولية كبيرة، وأن فكرة تشكيل الحكومة الجديد ليس في تغيير الأسماء، لكن وضع سياسات لكل وزارة وسياسة عامة تشمل كل الوزارات داخل مجلس الوزراء، وأن يكون هناك تنسيق، متابعًا: «الحمل ثقيل وتكليفات الرئيس السيسي واضحة».

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة

وأضاف «خليل»، خلال حوار ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الاعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، بأن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة، وأن الرئيس يضع عينه على المواطن المصري بكل فئاته، والمجتمع بداية من المواطن البسيط والطبقة المتوسطة وحتى رجال الأعمال، مشددًا على أنه كانت هناك دعوة من الرئيس في خطاب التكليف لتطوير الأداء الحكومي، وهي منظومة كبيرة جدًا.

وتابع: «المرحلة المقبلة ليست من السهولة أن نشهد فيها تغيير أسماء للوزارات فقط، ولو تم إعلان الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء، كان سيتم حلف اليمين يوم الأربعاء، وسندخل في إجازة العيد وفي حالة وجود أي شيء طارئ في هذه الفترة سواء على مستوى الصحة أو الكهرباء على سبيل المثال.. الوزير الجديد لم يتعامل ولن يكون لديه الخبرة في التعامل مع أي طارئ»، موضحًا أن التأني في هذا الأمر مطلوب.