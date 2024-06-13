حازم عمر يكشف كواليس تدشين حزب «الشعب الجمهوري»

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه قرر إنشاء حزب معارض للإخوان بعد حلف محمد مرسي اليمين.

كواليس تدشين حزب «الشعب الجمهوري»

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت اعتمد على أصحاب الخبرة الحزبية الذين لا تشوبهم شائبة، وأجمع رموز وقيادات شعبية وأطرح عليهم الفكرة، العديد منهم كان خارج مكسورًا بعد أحداث 2011 ويقولك أنا راجل وطني وكانوا يشتمون كل يوم في الفضائيات، كنت أريد قيادات حزبية لديها الخبرة، مش هروح أجيب قيادات من الإخوان أو السلفيين ولا حتى شباب الميدان، كنت أريد قيادات حزبية لديها خبرة».

وأوضح أنه كان لديه تحدي كبير إنه يجب أن يكون للحزب برنامج شامل وخبرات في كافة المجالات، مضيفًا: «عاوز ناس من قطاعات التشريع، الأمن، والاقتصاد، أريد قيادات يكون لها سيرة ذاتية محترمة جدًا، أيضًا كنت عاوز ناس للجانب الدبلوماسي والخارجية».

قيادات حزب الشعب الجمهوري

وبيّن أن قيادات الحزب كان لديهم بعض العناصر التنظيمية، التي كانت موجودة في الحزب الوطني، لكن لم يطالها أي اتهامات مثل الوزير الأسبق الدكتور صفي الدين خربوش.

واختتم: «خربوش شارك معي في بناء الحزب طوبة طوبة، وهو وقامة علمية كبيرة ومتخصص في العلوم السياسية والعمل الحزبي ورجل طاهر اليد».