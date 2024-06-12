حازم عمر لـ«الشاهد»: أحزاب مصر عرضت عليّ الانضمام لها قبل 25 يناير ورفضت

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه من عائلة سياسية قديمة، لكنه كان يعمل بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «وقت 25 يناير 2011 كنت أعمل في السياسة، لكن في العلاقات الخارجية، وأوظفها لصالح بلدي، لكن لم أكن رئيس حزب أو برلماني».

أحزاب مصر عرضت عليّ الانضمام لها

وتابع عمر: «قبل 25 يناير أحزاب مصر كلها عرضت عليّ الانضمام لها، ورفضت، وقولت لا أنا حبيب الكل، وكنت على تواصل مع جميع الرموز ورؤساء الوزارات والوزارات والسياسيين معارضة وغيرها، 25 يناير كانت متوقعة، لكن كنت دائمًا أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة».

وواصل: «السياسة هي فن الممكن، وممكن الحراك يؤدي إلى مكاسب، كان من الممكن عمل دستور جديد وعلاج كل الأمور السلبية، وكان من الممكن أيضًا انتزاع مساحات الحرية عن طريق تلك الحركة، لكن مع تسليم هادئ للسلطة».