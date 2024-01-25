حازم عمر يهنئ الشرطة بعيدها الـ72: «الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة»

هنأ المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشعب المصري ورجال الشرطة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية في 25 يناير.

وكتب «عمر»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية، عيون مصر الساهرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ72 لهم».

ووجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، رسالة خاصة إلى الشرطة في يوم عيدهم: «كل عام وأنتم الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، كل عام وأنتم حراس الوطن».