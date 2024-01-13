حازم عمر: «الشعب الجمهوري» قدم مثالا جيدا للمنافسة على حب الوطن

عقد حزب «الشعب الجمهوري» المؤتمر التنظيمي الأول لعام 2024، اليوم السبت، برئاسة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حازم عمر، وذلك تحت شعار «نقدر مع بعض هنكمل».

الشعب الجمهوري والمنافسة الوطنية

تناول المؤتمر جهود الحزب خلال الفترة الماضية، وما وصل إليه الحزب من مكانة، وذلك على مدار 11 عاماً من إنشائه، وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب استطاع أن يضع فكرًا جديدًا، ومثالًا جيدًا للمنافسة لدى الجميع، لافتاً إلى أن هذه المنافسة كانت قائمة على حب الوطن.

الفترة القادمة تتطلب جهداً أكبر

وحول الفترة القادمة، أوضح عمر أن الحزب يحتاج إلى بذل جهوداً أكبر، للحفاظ على ما تم الوصول إليه خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الحزب استطاع أن يقدم تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس الحزب، والأستاذ أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأحمد الألفين الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، بالإضافة إلى نواب وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات.

من جانبه، وجه «الألفي» الشكر للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حازم عمر، وجميع نواب وقيادات وأعضاء الحزب، مستعرضًا كل الجهود التي بذلها الجميع خلال المرحلة الماضية، والتي مكنت الحزب من فرض نفسه على الساحة السياسية والإعلامية.

وأكد أمين تنظيم الحزب على أن النجاح الذي حققه الحزب منذ إنشائه، لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان نتاج عمل وجهد تم التخطيط له على مدار سنوات، وحول جهود الحزب في وضع البرنامج الرئاسي، قال إن «أول برنامج انتخابي تم وضعه، كان هو برنامج حزب الشعب الجمهوري

وقال اللواء «أبو هميلة» إن الحزب استطاع أن يخوض تجربة قوية، أثبت فيها قدراته التنظيمية، مشيراً إلى أن الحزب حقق العديد من الأهداف، ليس فقط خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإنما على مدار السنوات الماضية.