حازم عمر: «في فترة حكم الإخوان قلت لهم سترحلون عن السلطة»

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه كان يرى إمكانية معالجة الخلل الذي كان موجودًا في برلمان 2012 من خلال السلطة التنفيذية، لكن سياسة محمد مرسى أحبطت كل شيء.

إنشاء حزب معارض للإخوان

وأضاف «عمر»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة له كان الأمر عبارة عن قلق ومتابعة وتحليلات وأفكار سياسية دون نشاطات فعالة، موضحًا أنه بعد فوز محمد مرسي قرر إنشاء حزب معارض في يوم حلف اليمين.

وأوضح أنه كان يريد فهم بعض الكواليس والمعلومات، وكانت حالته النفسية سيئة، والتقى بعض المسؤولين في الدولة من الإخوان، وكان اللقاء حول مستقبل البلد والقلق عليها، مضيفًا: «قالولي نقلق ليه هنروح فين، قلت لهم أنتم أول ناس هتمشوا، والكلام لم يكن مقنعًا بالنسبة لي خصوصًا مع الحالة الذهنية والنفسية التي كنت فيها».

واختتم بالإشارة إلى أنه خرج من الاجتماع مقررًا إنشاء حزب معارض للإخوان: «وعقدت النية والعزم».