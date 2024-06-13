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حازم عمر: الإخوان هددوا بالتظاهر لتعطيل مؤتمر تأسيس حزب الشعب الجمهوري

كتب:

عمرو هلال
12:52 ص | الخميس 13 يونيو 2024
المهندس حازم عمر

المهندس حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن جماعة الإخوان هددت مسؤولين وشخصيات عامة، كانت مدعوة لحضور المؤتمر التأسيسي لحزب «الشعب الجمهوري».

تهديدات الإخوان 

وأضاف «عمر»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان هددوا بالتظاهر حول دار الأوبرا في حال انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مشددًا على أن الإخوان افتعلوا مشكلة بعد إعلان اسم الحزب، خلال المؤتمر التأسيسي الأول والتقدم بالأوراق للجنة شؤون الأحزاب.

واختتم بالإشارة إلى أنّ :«التهديد كان هو أسلوب الإخوان المتبع».

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