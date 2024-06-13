4 أمراض جلدية تصيب طفلك في المصيف.. اعرفي الأعراض وطرق العلاج

مع بدء فصل الصيف والإجازات تبدأ الأسر في الاستعداد للذهاب إلى المصيف، وقد يواجه الأطفال الكثير من المشاكل الجلدية نتيجة التعرض إلى الشمس ومياه البحر المالحة، وتشعر بعض الأمهات بحالة من القلق تجاه بشرة أبنائهن وخاصة إذا كانت حساسة، ولا تعرف كيفية التصرف في هذه الحالة.

أمراض جلدية يصاب بها الأطفال

أمراض جلدية يُصاب بها الأطفال في المصيف في الكثير من الأوقات، بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، وهو ما أوضحته الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية، ويأتي من أبرز تلك الأمراض الجلدية التي قد يصاب بها الأطفال في المصيف:

السعفة المبرقشة

السعفة المبرقشة تعمل على إنتاج صبغة جلدية، بحسب دكتورة الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة قد يكشف عن الإصابة بهذا المرض، ويظهر بعد التعرض مباشرة لها، ويمكن علاجه عن طريق تناول مرهم يحتوي على مادة الكبريتيد السيلينيوم.

مرض النخالة البيضاء

ويظهر هذا المرض على الأطفال في سن 10 سنوات، وتتمثل أعراضه في ظهور أعراض الإكزيما، ولفتت «سند» إلى أنه يمكن علاجها بالترطيب المستمر، وتناول المضادات الحيوية حسب حالة الجسم.

الإسمرار

ضمن المشكلات الجلدية التي تظهر على الأطفال نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويكون عبارة عن علامات داكنة على الجسم، ويمكن علاجه عن طريق تناول المضادات الحيوية التي تحتوي على إيتراكونازول أو تناول المحلول الفموي.

متلازمة الجلد المتقشر

أما متلازمة اللد المقشر التي يصاب بها أغلب الأطفال عند النزول إلى البحر والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، تكون عبارة عن اضطراب جلدي يأتي عن طريق الشمس للطبقة الخارجية للجلد، ويسبب حكة وجفاف الجلد واحمرار، ويمكن علاجه عن طريق مستحضرات التفتيح التي تحتوي على فيتامين ج.