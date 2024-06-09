عادة خاطئة تقع فيها المحجبات.. وطبية جلدية: تؤدي إلى تساقط الشعر

الشعر هو تاج المرأة ورمز جمالها وأنوثتها؛ لذا فهي تحرص على العناية به طوال الوقت، من خلال الغسيل واستخدام أنواع الشامبو والمرطبات المناسبة، إلا أن بعض الفتيات والنساء، لا سيما المحجبات منهن، يقعن في أخطاء معينة تعود بالضرر على صحة شعرهن، ومن أمثلة هذه الأخطاء تغطية الرأس بينما لا يزال الشعر مبللًا.

تغطية الرأس والشعر مبلل خطأ جسيم

حسب توضيح الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن تغطية الرأس والشعر مبلل تعود على الشعر بأضرار صحية، منها التهاب الجلد الدهني ونمو الفطريات في الرأس؛ وذلك نتيجة لكتم الرطوبة لفترة طويلة في فروة الرأس.

كما أن هناك بعض الأضرار الصحية الأخرى التي تنتج عن تغطية الشعر وهو مبلل، وكتم الرطوبة لفترة طويلة في فروة الرأس، منها تقصُف الشعر وزيادة احتمالية تساقطه، إلى جانب تكوُّن قشرة الرأس، وكلها أمور مُزعجة للمرأة، وتكون سببًا في التقليل من جمال إطلالتها وبالتالي ثقتها في نفسها.

ضرورة تجفيف الشعر جيدًا

وأضافت «سند» أن الفتيات والنساء المحجبات هن الأكثر وقوعًا في هذا الخطأ؛ فقد يضطر بعضهن إلى الخروج للشارع بعد الاستحمام أو غسل الشعر، ما لا يتيح أمامهن فرصة تجفيف الشعر بشكل كامل: «بنصح كل الفتيات والنساء المحجبات أنهم بعد ما يغسلوا شعرهم ينتظروا شوية لحد ما يجففوه بالكامل، وبعدها يلبسوا عادي وينزلوا، علشان بس الرطوبة متتكتمش في شعرهم».

نصائح عامة للعناية بالشعر

وهناك بعض النصائح العامة يمكن اتباعها لـ العناية بالشعر والحفاظ عليه غزيرًا رطبًا لامعًا، منها:

1. اختيار الشامبو والبلسم المناسبين:

حددي نوع شعرك (جاف، دهني، مجعد، خفيف، كثيف) واختاري شامبو وبلسم مخصصين له، وابحثي عن منتجات تحتوي على مكونات طبيعية وتجنبي تلك التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، وأيضًا جربي منتجات مختلفة حتى تجدي ما يناسب شعركِ بشكل أفضل.

2. غسل الشعر باعتدال:

لا تغسلي شعركِ يوميًا؛ فهذا قد يجرده من زيوته الطبيعية ويجعله جافًا، يكفي غسل الشعر 2-3 مرات في الأسبوع، أو حسب الحاجة، وأيضًا استخدمي الماء الفاتر عند غسل شعركِ، وتجنبي الماء الساخن.

3. استخدام البلسم:

ضعي البلسم على أطراف شعركِ بعد كل غسلة؛ إذ يساعد البلسم على ترطيب الشعر ومنع تشابكه، واتركي البلسم على شعركِ لمدة 2-3 دقائق قبل شطفه.

4. تمشيط الشعر بلطف:

استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لفك تشابك الشعر، ومشطي شعركِ من الأطراف إلى الجذور، ولا تمشطي شعركِ وهو مبلل؛ فهذا قد يجعله أكثر عرضة للتكسر.

5. تجفيف الشعر بالهواء الطلق:

تجنبي استخدام مجفف الشعر قدر الإمكان، فهذا قد يتسبب في تلف الشعر، وإذا كنتِ مضطرة لاستخدام مجفف الشعر، فاستخدميه على حرارة منخفضة مع وضعية نفخ الهواء، كما يمكنكِ أيضًا استخدام منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة لتجفيف شعركِ.