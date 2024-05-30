طبيبة جلدية تحذر الفتيات: لا تذهبن إلى النوم بهذه الحالة

الحفاظ على صحة الشعر ونعومته من أكثر الأمور التي تحرص عليها النساء في روتينهن اليومي؛ إذ أنه أحد أهم سُبل العناية الشخصية لديهن؛ كون الشعر تاج المرأة وعنوان جمالها وأنوثتها، ولكن في وسط كل هذا الاهتمام، قد تقع بعض النساء والفتيات في أخطاء بسيطة تؤثر على شعرهن بالسلب، مثل النوم بشعر مبلل.. فما أضرار هذه العادة؟

تحذير من النوم بشعر مبلل

أوضحت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أن بعض النساء والفتيات قد يضطررن إلى النوم مباشرة بعد غسل شعرهن، على الرغم من كونه لا يزال مبللًا، وذلك ربما لضيق الوقت لديهن أو لعدم معرفة الأضرار التي تحدثها هذه العادة لشعرهن.

أضرار النوم بشعر مبلل

وأضافت «سند»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن النوم بشعر مبلل ينتج عنه كتم الرطوبة لفترة طويلة في فروة الرأس، وبالتالي حدوث بعض المشكلات الصحية للشعر، منها نمو الفطريات في الرأس والتهاب الجلد الدهني، إلى جانب زيادة تكوُّن قشرة الرأس، ما يخطف من المرأة جمال إطلالتها ومظهرها الأنثوي.

من التأثيرات السلبية الأخرى التي تنتج عن النوم بشعر مبلل هي تقصف الشعر وزيادة احتمالية تساقطه، فضلًا عن زيادة فرص الإصابة بـ نزلات البرد، لا سيما في حال ضعف الجهاز المناعي الذي يعد خط الدفاع الأول في الجسم والمسؤول عن التصدي لجميع الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر.

نصائح للعناية بالشعر

وهناك مجموعة من النصائح يمكن للمرأة اتباعها في روتين حياتها اليومية للحفاظ على شعرها غزيرًا لامعًا ورطبًا، منها:

غسل الشعر بانتظام مع استخدام شامبو مناسب وتجنُّب الماء الساخن.

ترطيب الشعر من خلال استخدام البلسم بعد الغسل وتركه 5 دقائق قبل الشطف.