«قصور الثقافة» تعرض ولاد رزق 3 بالتعاون مع «المتحدة».. والتذكرة بـ40 جنيها

كشف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، تفاصيل استعدادات سينما الشعب لاستقبال أفلام عيد الأضحى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

20 دور عرض سينمائي في 18 محافظة

وقال «ناصف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «4 أفلام ستعرضها سينما الشعب خلال موسم عيد الأضحى، وسينما الشعب تقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتوجد بواقع 20 دور عرض سينمائي في 18 محافظة».

وأضاف: «وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة وجها باتخاذ الاستعدادات كافة، وتواصلنا مع رؤساء الأقاليم في اجتماع من أجل التعامل برنامج مكثف لافتتاحات هذه الأفلام والعروض الفنية في موسم عيد الأضحى المبارك».

عرض 3 أفلام في سينما الشعب

وتابع: «من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق 3 واللعب مع العيال وأهل الكهف، وهي تشكيلة متنوعة ما بين الكوميدي والأكشن لمجموعة محببة من النجوم الذين يفضلهم الجمهور المصري مقابل 40 جنيها لسعر التذكرة، وتبدأ العروض من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً».