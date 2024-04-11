أماكن سينما الشعب في المحافظات.. أفلام العيد بأسعار مخفضة

تعرض سينما الشعب العديد من الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة، وهو ما يجعل الإقبال عليها كثيرًا خاصة في المناسبات والأعياد، ومع قدوم عيد الفطر نعرض أبرز أماكن سينما الشعب.

وتتعدد أماكن سينما الشعب في كافة المناطق والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا لما كشفته وزارة الثقافة في بيان سابق لها.

أماكن سينما الشعب

- قصر ثقافة السينما بالقاهرة.

- قصر ثقافة روض الفرج.

- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

- قصر ثقافة الزقازيق.

- المركز الثقافي بكفر الشيخ.

- قصر ثقافة قنا.

- قصر ثقافة الأقصر.

- قصر ثقافة أسيوط.

- سينما هيبس بالوادي الجديد.

- قصر ثقافة الأنفوشي.

- المركز الثقافي في طنطا.

- سينما السادات بالمنوفية.

- قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

- قصر ثقافة دمنهور.

- مسرح 23 يوليو بالمحلة.

- قصر ثقافة شرم الشيخ.

- قصر ثقافة السويس.

- قصر ثقافة بورسعيد.

- قصر ثقافة العريش.

- قصر ثقافة الإسماعيلية.

- قصر ثقافة شبين القناطر.

- قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة.

أفلام سينما الشعب

وتعرض سينما الشعب بفروعها المختلفة أفلام «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وفيلم «شقو» «أسود ملون».