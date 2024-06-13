تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و920 شاحنة و635 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و460 شاحنة و621 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 460 شاحنة و14 سيارة.

تداول 3650 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي الرياض «ALCUDI، EXPRESS ،RAGON»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض والحرية 2، وغادرت 3 سفن وهي أمل، الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4635 راكب بموانيها.