ماذا يفعل الحجاج في يوم عرفة؟.. أدعية وأعمال مستحبة

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وأحد أعظم أيام السنة في الإسلام، في هذا اليوم، يقف الحجاج على جبل عرفة، مُلبين نداء الله، حيث يٌعد الوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحج، وفي إطار الإجابة عن سؤال ماذا يفعل الحجاج في يوم عرفة، والعبادات والتضرعات.

الدعاء أهم ما يفعل الحجاج في يوم عرفة

وأشار مركز الأزهر الشريف للفتاوى الإلكترونية إلى أنه خلال يوم عرفة، يقوم الحجاج بالعديد من العبادات مثل الصلاة، قراءة القرآن، والتكبير والتحميد والتهليل، ومن أبرز الأعمال في ماذا يفعل الحجاج في يوم عرفة، والدعاء حيث يُعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام للدعاء والاستغفار، إذ أن الله يُباهي بأهل عرفة ملائكته، ويغفر الذنوب ويعتق الرقاب من النار، ويُستحب للحاج أن يكون على طهارة، مٌتجهاً للقبلة، مٌستحضراً قلبه خاشعاً في دعائه، راجياً عفو الله ورحمته.

فضل يوم عرفة

وأوضح الأزهر، في إطار ماذا يفعل الحجاج في يوم عرفة أن فضل يوم عرفة ليس مٌقتصراً على الحجاج فقط، بل يمتد ليشمل جميع المٌسلمين، فصيام يٌوم عرفة لغير الحاج يٌكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، ويُستحب لغير الحاج الإكثار من الدعاء، والابتهال إلى الله، والاستغفار والتوبة، ويكون الدعاء في هذا اليوم بإخلاص، وبتضرع وخشوع، حيث يجتمع المٌسلمون في كل مكان على اختلاف أعراقهم وألوانهم، مٌتوجهين بقلوبهم وألسنتهم إلى الله، طالبين الرحمة والمغفرة، مما يعزز الروحانية والوحدة بين المسلمين.

نص أدعية يوم عرفة

ومن الأدعية المستحب تريديها في يوم عرفة «ربِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ»، «رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»، «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ»، رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ»، «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».[٨] «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحولِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ»، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ»، «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».

«اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه، وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه، وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا»، «اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ».