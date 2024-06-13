بعد 4 سنوات نقاش.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يقترب من محطته الأخيرة بـ«النواب»

أرسلت الجهات المعنية من وزارتي الصحة والعدل، رؤيتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية إلي لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن المقرر عرض مشروع القانون بعد الانتهاء من كتابة التقرير النهائي في جلسات مجلس النواب.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعده الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أحد أبرز مشروعات القوانين الطبية التي تنظم الحق بين المرضى والفريق الطبي، وذلك على خلفية المشكلات التى شهدها القطاع في السنوات الماضية.

واستغرق مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية نحو 4 سنوات حرصت فيها لجنة الصحة على إجراء حوار مجتمعي شاركت فيه الجهات المعنية، للخروج بصياغات سليمه ودقيقة، خاصة أنّ العقوبات الخاصة التي تقع على عاتق الطبيب حال خطئه طالها كثير من المقترحات فضلا عن اعتراضات من بعض الجهات.

اجتماعات للوصول لصياغة قانونية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ اللجنة عقدت عدة اجتماعات للوصول إلى رؤى وصياغات قانونية مشتركة لتحديد حقوق المرضى والأطباء داخل المنشأت الطبية، متابعا: «انتظرنا رؤية الجهات الحكومية المختصة بهدف خروج قانون متوازن للشارع المصري».