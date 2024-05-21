وزير الصحة: الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية هو مركز الفرصة، وبالتالي نحاول جاهدين ضبط كافة أوجه الخلل في المنظومة التي قد تعيق سير عملهم، مؤكدًا أنهم ثروات مصر القومية.

الطبيب يحتاج إلى التدريب والتأهيل

ونوه خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الطبيب يحتاج إلى التدريب والتأهيل، لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري، وهذا الأمر بمكانه نقلة نوعية، كما أن الرئيس السيسي وجّه بدراسة أحوال الأطباء وإعادة النظر في مقابلهم المادي، وهو ما تم بالفعل.

الاهتمام بفكرة التأهيل والتدريب

وأشار وزير الصحة والسكان إلى الاهتمام بفكرة التأهيل والتدريب، وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك، كما نحاول أن نحسن من كفاءتهم.

وأكد «عبد الغفار» الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب، مختتمًا: «انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية، وسيعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة».