2 مليار جنيه.. «صحة النواب» تطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

طالبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، لدعم المواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

أكدت اللجنة ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، إذ جرى اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وشددت اللجنة على ضرورة صرف دعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال والطعون، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.

ثمن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بدعم مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لدعم قطاعي التعليم والصحة.

مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

قدرت جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025، نحو 51 مليارا و656 مليونا و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليارا و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.