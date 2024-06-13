«الثقافة» تكشف خطة معارض الكتاب في الأقاليم خلال الإجازة الصيفية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي، خطة الهيئة لإقامة معارض للكتاب في مصر، والتي تشمل 3 معارض في بورسعيد ورأس البر والسويس، موضحة موعد التقديم للمشاركة في المعارض المذكورة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنّه في إطار الإعداد والتجهيز للمعارض الصيفية في الأقاليم نعلن موعد فتح باب التقدم للمشاركة في المعارض التالية؛ وتشمل:

3 معارض للكتاب في الإجازة الصيفية

أولا: معرض بورسعيد السابع للكتاب المقترح إقامته خلال الفترة من 18 حتى 27-7-2024

ثانيا: معرض رأس البر الخامس للكتاب المقترح إقامته خلال الفترة من 8 حتى 17-8-2024

ثالثا: معرض السويس الثاني للكتاب المقترح إقامته خلال الفترة من 24-8 حتى 2-9-2024

علما بأنّ فتح باب الاشتراك في المعارض بدءا من 23 حتى 30 يونيو 2024 بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت في مارس الماضي معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته الثانية عشرة في أرض الهيئة بالطالبية، وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية لخدمة أهالي المنطقة المحيطة.