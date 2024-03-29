«الكيلاني» عن معرض فيصل للكتاب: فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ معرض فيصل للكتاب فرصة مثالية للجمهور للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، كما يُتيح لهم فرصة التواصل مع الكتاب والمفكرين، والمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية التي تُقام على هامش المعرض.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية عشر من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وهند عبد الحليم، نائب المحافظ، وقيادات وزارة الثقافة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

فعاليات وورش خاصة بالطفل

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنّ المعرض يصاحبه عددًا من الفعاليات والورش الخاصة بالطفل، إلى جانب فعاليات وإصدارات خاصة لذوي الهمم، منها مجلة «قطر الندى» الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تصدر أيضًا بطريقة «برايل» للمكفوفين.

ووجهت الشكر لمحافظ الجيزة، لما يقدمه من دعم لكل الفعاليات التي تقدمها الوزارة بالمحافظة، وللقائمين على تنظيم هذا المعرض من وزارة الثقافة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصندوق التنمية الثقافية، وإلى كل من شارك من دور نشر ومثقفين وفنانين.

محافظ الجبزة: المعرض نافذة سنوية لمحبي الثقافة والفنون

ومن جهته، عبر محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، مؤكدًا أنه يُعد نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون، ويتواكب هذا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، ليواصل مسيرة بناء الإنسان، وغرس قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه يُمثل رئة ثقافية ومتنفسًا لأهالي الجيزة ومنطقة فيصل.