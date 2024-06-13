خبير: نتنياهو يحاول كسب الوقت في غزة على أمل عودة ترامب إلى السلطة

قال عادل محمود المحلل السياسي، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يراوغ ويحاول كسب الوقت على أمل عودة رفيقه دونالد ترامب في موضوع المكاسب والمغانم التي حصل عليها، كما أنّ حركة حماس تحاول استثمار الحاجة الأمريكية للهدنة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وآية الكفوري، أنّ الضغوط الأمريكية واضحة سواء تحت الطاولة مع حماس على صعيد التقارب واللقاءات، وصولا إلى موضوع الهدنة لمصالح أمريكية عليا، حيث خرجت حرب غزة عن السيطرة ولم تحصد المكاسب السياسية والعسكرية، والجميع يخشى من مسار ما بعد حرب غزة كيف ستكون الأمور.

وتابع: «السلطة الفلسطينية لديها تحفظات على النقاط العشرة التي تم توزيعها عبر بلينكن للدول الست المعنية بالقضية الفلسطينية ما بعد حرب غزة».