إعلام إسرائيلي: مسؤولون بمكتب نتنياهو يطالبون بإقالة وزير الدفاع
كتب:
محمد عزالدين
02:24 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض مسؤولي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ويعتبرونه «وقحا» بعد تصويته ضد قانون تجنيد «الحريديم»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت ويعتبرونه «وقحا» بعد تصويته ضد قانون تجنيد «الحريديم»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.