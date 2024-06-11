إعلام إسرائيلي: مسؤولون بمكتب نتنياهو يطالبون بإقالة وزير الدفاع

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض مسؤولي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ويعتبرونه «وقحا» بعد تصويته ضد قانون تجنيد «الحريديم»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت ويعتبرونه «وقحا» بعد تصويته ضد قانون تجنيد «الحريديم»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.