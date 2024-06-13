ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين 

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التي تعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب إجرامي مبتكر، من خلال الاستيلاء على السلع التي تعرضها الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الاتصال هاتفيا بالشركات وطلب كميات من السلع واستلامها ببعض المخازن المستأجرة لعدة أيام، وبعدها يتجه مندوبو الشركات إلى مقر شركة وهمي لاستلام القيمة المالية والاستيلاء على السلع كأحد الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط التشكيل «6 أشخاص- لـ 4 منهم معلومات جنائية».. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 12 واقعة بنطاق محافظة الشرقية.. وأرشدوا عن السلع المستولى عليها «2 طن خيوط غزل - 105 سجادة - 14 شيكارة شاي بإجمالي وزن 770 كيلوجراما - 15 سخانا - 9 بوتجازات - 70 جركن زيت - 3 أبواب مصفحة – 2 شاشة و 30 ألف جنيه من متحصلات بيع بعض المسروقات - 7 هواتف محمولة» وكذا السيارة الملاكي المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.