«التعليم»: ضبط 3 حالات غش بامتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدوا اليوم الأربعاء، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد (693 ألفا و78) طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالب /طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وحرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكدعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة في امتحان مادة الاقتصاد، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، خلال قيامه بالغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

3 حالات غش بامتحان الاقتصاد والاحصاء

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط طالبين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وطالب بلجنة بالخانكة بمحافظة القليوبية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.