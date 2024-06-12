«الداخلية»: ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط ومصرع عنصرين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من (3 عناصر إجرامية - سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «قتل عمد، شروع في قتل، سلاح ناري، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية» ومحكوم عليهم فى العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها «مخدرات، قتل») بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهداف العناصر بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين منهم وضبط الثالث، وعُثر بحوزتهم على (48 قطعة سلاح ناري– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – 100 كيلو جرام لمخدر البانجو).

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ(7,5 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.