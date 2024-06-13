5 معلومات عن الفنانة مها عطية.. توفيت عقب خضوعها لجراحة منظار في المعدة

رحلت عن عالمنا الفنانة مها عطية عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض منذ يومين، إثر تعرضها لأزمة صحية بعد خضوعها لجراحة منظار في المعدة بأحد المستشفيات، ولفظت بعدها أنفاسها الأخيرة، وتم تشييع جثمانها أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن تتلقى أسرتها العزاء اليوم الخميس من مسجد عمر مكرم.

أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة مها عطية

وفي التقرير التالي تكشف «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة مها عطية وأسباب اعتزالها التمثيل.

- بدأت الفنانة الراحلة مها عطية رحلتها الفنية بالدراسة الأكاديمية من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

- كانت بدايتها الفنية من خلال خشبة المسرح وتحديدًا مسرحية «احنا اللي خطفناهاي» مع المخرج محمد الشال عام 1984، وشاركها في بطولته الفنان منير مكرم.

- وفي عام 1985 قدمت شخصية «زينات» في فيلم «خرج ولم يعد»، أمام الفنان يحيى الفخراني، الذي جسد شخصية «عطية» وكانت خطيبته.

- قررت الابتعاد عن التمثيل واعتزال الفن من أجل التفرغ لأسرتها وحياتها الخاصة منذ ما يزيد عن 20 عامًا، ورغم محاولات عديدة لرجوعها عن قرراها إلا أنها تمسكت بعائلتها.

- كان آخر أعمال الفنانة الراحلة مها عطية مشاركتها فى مسلسل «أصل وخمس صور» مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، عام 1997، وشاركها في بطولته كل من عبدالعزيز مخيون، جيهان نصر، علاء ولي الدين، محمد الصاوي وآخرين.

تأثر نجوم الفن برحيل مها عطية

وعلي الرغم من اعتزال مها عطية التمثيل وابتعادها عن الأجواء على مدار عقدين من الزمان؛ إلا أن الوسط الفني شهد حالة حزن كبيرة على رحيلها، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيها.