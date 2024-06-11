سبب وفاة الفنانة المعتزلة مها عطية.. كلمات مٌؤثرة قبل رحيلها بأيام

حضور هادئ، ورحيل دون وداعِ بعد 27 عامًا من الاعتزال، إذ غيّب الموت الفنانة مها عطية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض، وخيّم الحزن على أسرتها وأصدقائها من الوسط الفني الذين حرصوا على نعيها عبر صفحاتهم بكلمات مؤثرة، إذ كان آخر عمل قدمته الفنانة الراحلة على الشاشة الصغيرة في عام 1997.

معلومات عن مها عطية

ومها عطية هي ممثلة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفزيون، إذ بدأت مشوارها بدور مميز فى فيلم «خرج ولم يعد» عام 1984 وهو دور زينات خطيبة عطية الذي جسد شخصيته الفنان يحيي الفخراني.

شاركت مها عطية في مسرحية «ع الرصيف» عام 1987، كما شاركت بدور «براكسا» في مسرحية «برلمان الستات» عام 1987، ومن أفلامها «وصية رجل مجنون» عام 1987 و«عودة الهارب» عام 1990، كما عملت بالتليفزيون فى مسلسل «الفرسان» 1994 ومسلسل «صعاليك ولكن شعراء» عام 1988، ثم اعتزلت العمل بالوسط الفني عام 1997، إذ كان آخر مشاركة لها خلال مسلسل «أصل وخمس صور» بطولة ممدوح عبد العليم وجيهان نصر وأحمد آدم وعلاء ولي الدين وعبد العزيز مخيون.

كلمات مؤثر في وداع مها عطية

وفي وداع الفنانة الراحلة مها عطية، كتب الفنان جلال العشري عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، كلمات مؤثرة في نعي صديقته قائلًا: «مع السلامة أختي وزميلتي وصديقتي الأستاذة الفنانة القديرة مها عطية، ربنا يغفر لك ويمتعك بالجنة، خالص عزائي لكل من أحبك يا مها كنتي إنسانة راقية وأخت عظيمة البقاء لله وحده».

كما كتب الفنان والمخرج هشام جمعة: «يا له من وجع، الأستاذة الجميلة الفنانة الشاملة د. مها عطية الخلوقة المتواضعة في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وخالص العزاء للأسرة الفنية والمسرحية».

أما الكاتب طارق يوسف يقول في وداع صديقته: «مها عطية الفنانة الرقيقة والإنسانة الاستثنائية، الآن تتركنا وترحل إلى السماء.. لقد ساهمت مها عطية في إنقاذي من أزمة ألمت بي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، فلست أنسى فضلها وصنيعها لروحها السلام والسكينة وإلى جنات الخلد».

سبب وفاة مها عطية

وكان الاتحاد الدولي للسينما والفنون المسرحية في نيويورك، نعى الفنانة مها عطية التي رحلت بعد صراع مع المرض، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «تعرضت الراحلة لأزمة صحية بعدما أجرت جراحة منظار في المعدة بأحد المستشفيات، وبرحيلها فقدت السينما والساحة الفنية فنانة أصيلة صاحبة موهبة كبيرة، وأعمال كثيرة خلدت في تاريخ الفن المصري والعربي».

آخر كلمات مها عطية قبل وفاتها

وعلى الرغم من غيابها عن الأضواء، إلا أنّ الفنانة مها عطية حرصت على التواصل مع الجمهور من خلال صفحتها، وآخر كلماتها كانت عبارة عن دعوات، ناجت بها الله، كأنها شعرت بقُرب الأجل، وجاء المنشور الأخير: «إنّ الله إذا أحب عبدًا، جعل في قلبه الطيبة والرحمة، فلا يظلم ولا يتكبر ولا يغدر، ولا يمكر ولا يظلم، ولا يخون، اللهم اجعلنا ممن أحببتهم».