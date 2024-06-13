«غرفة السياحة»: دار الإفتاء أجازت عدم مبيت الحجاج في منى

خاطبت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الشركات المنظمة للحج هذا العام، ضرورة العمل على عدم تزاحم الحجاج والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، مشددة على عدم حتمية مبيت الحجاج في مشعر منى خاصة للحجاج المرضى والضعفاء وأصحاب الأعذار، وخاصة في ظل ضيق المساحة الجغرافية لمشع منى، لافتة إلى أن عدم المبيت في منى لا يوقع فدية على الحاج، مستندة في ذلك إلى الفتوى رقم 7661 التي أصدرها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والتي تؤكد هذا المعني.

المبيت بمنًى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان

وأشارت غرف السياحة إلى ملخص فتوي الدكتور شوقي علام، والتي جاء نصها: «أن المبيت بمنًى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية-في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه - مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به».

التيسير على الحجاج حرصا على سلامتهم

وأرسلت الغرفة الرابط الخاص بالفتوى إلى شركات السياحة، وطالبتهم من بضرورة إخطار وتوعية الحجاج بالفتوى، والتنسيق لتواجد أعداد كبيرة من الحجاج بجزء من النهار والليل بمشعر منى دون المبيت فيه تخفيفا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم.