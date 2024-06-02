عضو اتحاد شركات السياحة: لدينا 23 ألف تأشيرة حج هذا العام

قال إبراهيم عليوة، عضو اتحاد شركات السياحة، إنّ وزارة السياحة بدأت منذ انتهاء موسم الحج العام الماضي، وضع ضوابط للحج السياحي من أجل الخروج بموسم منظم دون مشكلات.

23 ألف تأشيرة حج

وأضاف عليوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسني، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر بها 23 ألف تأشيرة حج، منها 13 ألف تأشيرة حج طيران اقتصادي.

ولفت إلى أنّ الدولة اهتمت بحجاج الطيران الاقتصادي وأعطتهم العدد الأكبر من التأشيرات، موضحا أنّ هناك 6 آلاف حج عن طريق البر من خلال ميناء العقبة، و4 آلاف مستوى الـ5 نجوم.

وأشار إلى التعاون بين وزارة السياحة بمصر ووزارة الحج السعودي، فضلا عن تجهيز المطار بشكل عالي لاستقبال الحجاج.