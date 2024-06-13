«تكبير وطواف وتلبية».. تدريب الأطفال على مناسك الحج بملابس الإحرام

تساؤلات الأطفال عن موسم الحج، كانت دافع إحدى الحضانات في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لعمل محاكاة لرحلة الحج، إذ جرى تصميم نموذج للكعبة، وتدريب الأطفال الصغار على طريقة الطواف حول الكعبة، وكيفية أداء مناسك الحج وذبح أضحية العيد؛ لغرس الدافع والشوق داخلهم لأداء الفريضة.

تدريب الأطفال على مناسك الحج

ارتدى الأطفال الذكور ملابس الإحرام، بينما ارتدت الإناث العبايات السوداء، والتف الأطفال حول مجسم الكعبة وبدأوا في الطواف، وهم يرددون بصوت عالٍ: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك».

عن التجربة الروحانية، تحكي الشيماء غريب مرزوق، إحدى المسؤولات عن الحضانة لـ«الوطن»: «مع حلول شهر ذي الحجة، أطفال كثيرون كانوا يتساءلون عن معنى الحج، ولذلك فكرنا في عمل محاكاة كاملة عن رحلة الحج على أرض الواقع، لتعريف الأطفال بالحج ومناسكه، وليكونوا على معرفة كاملة بهذه الفريضة التي تُعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وبدأنا التجهيز لذلك، وشاركنا في ذلك أولياء الأمور، من خلال مد أطفالهم بملابس الإحرام والعبايات السوداء».

تصميم مجسم الكعبة بالكرتون والفوم

بالكرتون والفوم الأسود والأصفر تم تصميم مجسم الكعبة، وفقاً لـ«الشيماء»، لتعريف الأطفال بشكل الكعبة والمناسك، إلى جانب ملابس الإحرام والطواف؛ للوصول إلى جبل عرفات، الذي تمت محاكاته باستخدام الخشب والقماش، حتى أداء صلاة عيد الأضحى، ورمي الجمرات، وذبح أضحية العيد.