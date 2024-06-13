«القومي للمرأة» يطلق المرحلة الثانية من «منهجية حوار الأجيال» للقضاء على جريمة الختان

أطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثالثه من برنامج منهجية حوار الأجيال»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك استكمالا للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس من أجل القضاء على جريمة الختان، ورفع الوعي بين المواطنين بخطورتها.

تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في محافظتي الجيزة والشرقية، من خلال منسقين وميسرين وباحثين جرى اختيارهم من بين أبناء القرى التي من المقرر أن يتواجد بها البرنامج.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أن البرنامج سينفذ في كل من قرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم في محافظة الجيزة.

جلسات حوار الأجيال

ويهدف برنامج جلسات حوار الأجيال، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، إلى خلق حوار مجتمعي موسع بين الأجيال المختلفة بمنهجية جديدة، لتغيير منظومة القيم والممارسات السلبية المتوارثة ضد المرأة.