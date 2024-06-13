«القومي للمرأة» يختتم أنشطة مشروع «المحطة» لتنمية مشروعات السيدات

اختتم المجلس القومي للمرأة مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان المحطة لخدمات تنمية الأعمال، الذي نظمه في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التي تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.

زيارة إلى المتحف المصري الكبير

وعرضت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس أهداف المشروع، والبدائل الإيجابية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما عرضت نبذة عن مكون التوعية داخل المشروع، وخطة التواصل لتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة في الأربع محافظات المستهدفة، علاوة على عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، ومكوناته الأساسية، وإطاره الاستراتيجي، وأنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، كما استعرضت خطة عمل المشروع وأنشطته المستقبلية.

وعرضت كل مجموعة إنتاجية مشروعها أمام أعضاء اللجنة الخارجية لفحص المشروعات المتقدمة للحصول على خدمات التمويل التأسيسي، برئاسة اللجنة أستاذة مي محمود وأعضاء اللجنة من الجهات المختلفة.

تضمن الحدث تنظيم زيارة إلى المتحف المصري الكبير ، لتمكين السيدات من رؤية منتجاتهن الحرفية المعروضة الآن داخل المتحف، وذلك بهدف تشجيعهن على الاستمرار فى مشروعاتهن والتعرف على أنواع المنتجات الأخرى، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الموردين لتعريف السيدات بالخطوات المتبقية لإطلاق مشروعاتهم بشكل مستقل.

جلسات حول مهارات التواصل

كما تضمن الحدث جلسات حول مهارات التواصل وتسعير ودراسة الجدوى والتعريف بالإتحاد التعاوني، وأنواع الضرائب، وريادة أعمال زراعية ووحدات إنتاجية والتصوير والبراندنج والتسويق وتحويشة والخدمات البنكية وتأسيس المشروعات والإسعافات الأولية فى حالة التعرض لجروح خلال مراحل تصنيع المنتجات.