أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الشرقية.. كيلو البقري القائم يبدأ من 150 جنيها

تشهد أسواق المواشي في محافظة الشرقية رواجًا بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى، فيما يتطلع الكثير من المسلمين لمعرفة أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الشرقية، في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على العجول الجاموسي والبقري والخرفان بمختلف أنواعها.

أسعار الأضاحي تشهد استقرارًا هذا العام

وقال سمير الصادق، تاجر مواشي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» إن أسعار الأضاحي 2024 شهدت هذا العام استقرارًا مقارنة بالعام الماضي 2023، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا من الأهالي على شراء الأضاحي،

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الشرقية

وأوضح أن أسعار الأضاحي جاءت على النحو التالي: «بلغ سعر كيلو اللحم البقري لكبير القائم 150 جنيها، وسعر الجاموس الصغير القائم بـ160 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو، وسعر البقري الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو، وسعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه، وسعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيهًا، وسعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و210 جنيهات.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية أن سعر صك الأضحية المستوردة 6 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي 8 آلاف و500 جنيه.