«القومي للمرأة» يكشف المقصود بالاعتداء على الحياة الخاصة.. عقوبته تصل للحبس 6 أشهر

تلقى مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عددا من استفسارات حول جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وأوضح أن التعدي على حرمة الحياة الخاصة هو عبارة عن سلوكيات مختلفة تتعلق بالاستخدام غير القانوني لتطبيقات الإنترنت، مثل نشر صور مخلة أو تحريض الآخرين على أفعال تتعارض مع قيم المجتمع، أو تشجيع على عدم احترام المبادئ الأسرية مثل احترام الأسرة والوالدين والديانات.

عقوبات وأشكال التعدي على حرمة الحياة الخاصة

وقال مكتب شكاوى المرأة، إن القانون المصري حرص على تطبيق عدد من العقوبات الصارمة من أجل مقاومة تلك الجرائم المتعلقة بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفقاً للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح المكتب في منشوره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك أشكالا مختلفة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة، من ضمنها إعطاء بيانات شخصية لطرف ثالث دون موافقة صاحبها، أو إرسال رسائل بكثافة لشخص معين من دون موافقته.

أهمية عقوبات التعدي على الحياة الخاصة

وأوضح القومي للمرأة أن مظاهر التعدي على حرمة الحياة الخاصة هي أن يتم نشر صور أو بيانات خاصة بشخص آخر دون إذنه، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أم غير صحيحة، وفي هذه الحالة يعتبر المرتكب مخالفًا للقانون ويعاقب بالحبس والغرامة المذكورة سابقًا.

ولفت إلى أن أهمية هذه العقوبات تكمن في حماية خصوصية الأفراد ومكافحة السلوكيات التي تنتهك القيم والمبادئ الأسرية وتعرض حياتهم الخاصة للخطر والاعتداء.