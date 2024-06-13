بدء تصعيد حجاج القرعة فجر غد للوقوف بعرفات وأداء الركن الأعظم

قال أيمن عبدالموجود، مساعد رئيس بعثة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنّهم الآن في مرحلة الإعداد النهائي لنقل الحجاج إلى جبل عرفات غدًا بعد صلاة الجمعة.

لافتا إلى أنه تم إعلان خطة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة نيفين القباج للمتابعة الدورية لأحوال الحجيج.

نقل الحجاج إلى عرفات

وأضاف مساعد رئيس بعثة الحج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّه جرى تخصيص 75 حافلة لنقل الحجاج غدًا، إضافة إلى 6 حافلات احتياطية لمواجهة الطوارئ، وهناك خطة زمنية لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات على مدار 5 ساعات، لمنع حدوث تكدس بين الحجاج.

توعية الحجاج لتجنب ضربات الشمس

وتابع، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم توعية الحجاج فيما يخص التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية لتجنب ضربات الشمس، مواصلا: «هناك توعية بأهمية تناول المياه والعصائر والفواكة للحجاج في المشاعر المقدسة، لتعويض نقص المياه في الجسم.. وبنطمن الحجاج أن جميع المخيمات مكيفة».