لماذا نرمي الجمرات في الحج؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي على تساؤل مضمونه: لماذا نرمي الجمرات في الحج، قائلًا إنَّ الشيطان عندما علم برؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام، بذبح ابنه، فرح وحاول الدخول إليه بالوسوسة، ليجعل أحدا غيره يذبح ابنه، وظل يداعب سيدنا إبراهيم في هذه المسألة.

لماذا نرمي الجمرات في الحج

وأضاف الشعراوي في إجابته على تساؤل لماذا نرمي الجمرات في الحج؟ عبر تسجيل قديم من أحد دروسه الدينية، أنَّ الشيطان ظل يلح في الوسوسة، وسيدنا إبراهيم يلح في لعن الشيطان، لذلك يحيي المسلمون هذا النسك تكريما للحدث، وتعليمهم بأن المطاف انتهى بإبراهيم إلى خير.

سبب رمي الجمرات

وأشار الشعراوي إلى أنَّ الله أجزى إبراهيم عليه السلام على وفائه، إذ قال عز وجل: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، ولذلك لابد أن تظهر أعماله في المسلمين من خلال إحياء هذا النسك الذي هو رمي الجمرات، إحياءا لذكرى إبراهيم وتعليم لهم بأن يصدوا وسوسة الشيطان.

أدعية رمي الجمرات

فيما قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ ما جاء في السنة بالنسبة لرمي الجمرات، أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولىٰ إذا رماها، ويستقبل الكعبة، ويحمَد اللّه تعالىٰ، ويُكبِّر، ويُهلِّلُ، ويُسبِّح، ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويَمكثُ كذلك قدرَ قراءة سورة البقرة، ويفعلُ في الجمرة الثانية وهي الوسطىٰ كذلك، ولا يقفُ عند الثالثة، وهى جمرة العقبة.

ويقول الحاج في رمي الجمرات التالي:

اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.

بسم الله والله أكبر رجمًا للشيطان ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا.