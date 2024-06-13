«تعليم شمال سيناء» تنظم مبادرة لتعليم طلاب التربية الخاصة مناسك الحج

نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، مبادرة «لبيك اللهم لبيك» لتعليم طلاب المدارس مناسك الحج، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ أهمية تدريب طلاب المدارس خاصة المدارس الخاصة على مناسك الحج، والتعريف بأهمية تلك الأيام المباركة والشعائر المقدسة، لافتًا إلى اهتمام المحافظة بجميع مؤسساتها، بطلاب التربية الخاصة من ذوي الهمم.

اهتمام الدولة بطلاب التربية الخاصة

وقال حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنّ المبادرة جاءت في ظل اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم والمديرية بطلبة التربية الخاصة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفريضة الحج.

مشاركة 100 من طلبة التربية الخاصة

وأشارت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن 100 طالب وطالبة من مدارس التربية الخاصة في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، شاركوا في المبادرة، إذ جرى تدريب الطلبة علي فريضة الحج من خلال مجسمات لكل من الكعبة المشرفة وجبل عرفات والصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح وتقصير الشعر والحلق، وتوزيع الوجبات والهدايا على الطلاب المشاركين في المبادرة وأولياء الأمور.