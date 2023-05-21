«ترودو» يؤكد دعم كندا لأوكرانيا مع انتهاء قمة مجموعة السبع

جدد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد، التأكيد على استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، في الأزمة الحالية مع روسيا، وذلك في ختام اجتماعات قمة مجموعة السبع، التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية، بحضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت شبكة «جلوبال نيوز» الكندية عن «ترودو» قوله في هيروشيما باليابان، إن «دعم الحلفاء كان حاسمًا لبقاء أوكرانيا في خضم الهجوم الروسي، ويجب على الدول التي تضغط من أجل وقف إطلاق النار، وأن تعترف بأن روسيا مسؤولة بشكل مباشر».

وقال رئيس الوزراء الكندي، خلال مؤتمر صحفي عقب حضور قمة مجموعة السبع: «لو لم يكن هناك دعم عسكري كبير، لما كانت أوكرانيا تقف اليوم»، وأضاف بقوله: «لن نتردد في الاستمرار في ضمان عدم نجاح روسيا في صنع القوة مرة أخرى في هذا العالم».

زيلينسكي في قمة السبع الكبار

ووصل زيلينسكي إلى هيروشيما، في وقت سابق أمس السبت، بعد أن أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات جديدة على روسيا، ودعت الدول الشريكة من جنوب الكرة الأرضية لحضور القمة، على أمل بناء تحالفات أوسع في مواجهة التهديدات الجيوسياسية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، أكدت الولايات المتحدة أنها ستسمح للحلفاء الغربيين بإرسال طائرات مقاتلة أمريكية الصنع، لدعم المجهود الحربي الأوكراني.

واستضافت قمة مجموعة السبع زعماء الاقتصادات الناشئة، مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا، بالإضافة إلى ممثلين من الدول الأقل نمواً.

تعليق الرئيس البرازيلي

ودعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي التقى مع «ترودو» الأحد أيضاً، إلى وقف إطلاق النار، واقترح إنشاء نادٍ للأمم، بما في ذلك البرازيل، للتوسط من أجل السلام، وفي الوقت نفسه، رفض دا سيلفا تقديم أسلحة إلى أوكرانيا، وأدلى بتصريحات ألقى فيها بعض اللوم على أوكرانيا في الهجوم الروسي، وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا تحفزان القتال.