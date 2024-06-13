طلب إحاطة برلماني حول الشركات الوهمية لخداعها الحجاج المصريين

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزارتي الخارجية والسياحة، وذلك لمحاسبة الشركات المصرية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج، ما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.

هناك عدد من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم، أن هناك عددا من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين، ما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري.

وتابع أن هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعها للحجاج المصريين، ووضعتهم في ورطة المخالفين، ما زاد من حملات التفتيش والرقابة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية المسؤولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل، بل هناك شركات سعودية أيضا، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.

دور الجالية المصرية

كما أشاد النائب، خلال طلب الإحاطة المقدم، بالدور الكبير الذي قدمته الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج، مقدما الشكر للحكومة المصرية على هذا الدور الكبير، مشيدا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كل التسهيلات للحجاج الذين سلكوا الطرق الشرعية وأيضاً منعا للتزاحم حرصا على حياتهم.