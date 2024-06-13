مدير المتحف الزراعي بالدقي: أكثر من 200 عارض بمعرض الزهور في نسخته الـ91

قال أحمد منصور، مدير المتحف الزراعي بالدقي، إنّ هذا العام وفي النسخة الـ91 لمعرض الزهور والتي تنظمه وزراة الزراعة، هناك أكثر من 200 عارض بمعرض الزهور، بين قطاع حكومي وقطاع خاص.

ولفت إلى أنّ القطاع الخاص به تشكيلة كبيرة ما بين المشاتل وشركات الإنتاج الزراعي وشركات شبكات الري، مشيرًا إلى أنّ كل ما يخص العملية الإنتاجية الزراعية موجود تحت سماء معرض زهور الربيع.

وأضاف خلال تصريحاته ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلاميين محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، أنّ معرض زهور الربيع يختص بعرض نباتات الزينة، ولكن أيضا مع توافر أشجار الفاكهة من التفاح والمانجو وغيرها، لافتا إلى أن الـ200 عارض في المعرض هم من كل محافظات مصر.

وتابع: «الميعاد الطبيعي لمعرض الزهور كان من منتصف شهر مارس حتى قرب انتهاء شهر أبريل، ولكن منذ 3 أعوام بدأنا في شهر مايو حتى آخر شهر يونيو والتأخير بسبب شهر رمضان والأعياد».