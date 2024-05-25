موعد انتهاء معرض الزهور 2024.. شهر كامل للزوّار

أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد انتهاء معرض الزهور 2024 رسميًا.

وأكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي، لوزارة الزراعة، أن موعد انتهاء معرض الزهور 2024، سيكون عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معرض الزهور 2024، يتم خلاله عرض العديد من السلع والمنتجات الغذائية، الأساسية وغير الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري، فضلا عن الزهور والبذور و أشهر المنتجات التي يحتاج المزارعون إليها، لافتا الى أن المعرض يشهد مشاركة 200 شركة وعارض.

موعد انتهاء معرض الزهور 2024

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن توجيهات وزير الزراعة السيد القصير كانت واضحة، لمسئولي قطاع الإرشاد الزراعي القائم على تنظيم المعرض، بفتح أبوابه لفترة تكون كافية، لإتاحة الفرصة أمام الزوراء لشراء ما يلزمهم، ولذلك حصل المنظمون للمعرض على موافقة الوزير، لتحديد باب الافتتاح وموعد انتهاء معرض الزهور 2024 خلال الفترة من 19 مايو إلى 19 يونيه ولمدة شهر كامل، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص وممن يهتم بنباتات الزينة والصبارات ونباتات الظل وتنسيق الحدائق وزهور القطف.

وأشار إلى أنه على هامش المعرض يقام معرض «خير مزارعنا لأهالينا 175 والذي من خلاله يتم عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

المعرض يضم أكثر من 1000 نوع نباتي

وفي ذات السياق أصدرت وزارة الزراعة بيانا، أعلنت فيه، أن المعرض يضم أكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، لافتا إلى أن المعرض يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية لمعرض زهور الربيع 2024، هي النسخة رقم 91، حيث يعتبر هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا، كما أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.