جولة في معرض الزهور.. نباتات الزينة تستقبل المواطنين من 9 صباحا (فيديو)

رصدت سالي طراد، مراسلة برنامج 8 الصبح، الأجواء في معرض الزهور بدورته الـ91، وذلك ضمن تقرير بعنوان «جولة خاصة في معرض الزهور الـ91»، عرضه البرنامج المذاع على قناة DMC، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف، وآية جمال الدين.

التنزه والتقاط الصور في المعرض

وكشفت المراسلة خلال التقرير، أن «الناس لم تنتظر المعرض لتشتري مستلزمات أدوات الزراعة وأنواع الزهور والأشجار النادرة، ولكن تنتظره بغرض التنزة والتقاط أجمل الصور في المنظر البديع المليئ بالكثير من الألوان الربيعية».

مواعيد استقبال الزوار

وأشارت إلى أن معرض الزهور بالمتحف الزراعي في الدقي يعطي صورة مبهجة للجميع، موضحة أن المعرض سيستمر لمدة شهر، ومواعيد استقبال الزوار في تمام الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً.

وخلال التقرير، قال محمد عبد المنعم، عضو اللجنة التنظمية لمعرض الزهور، إن المعرض يضم 200 عارض في هذه الدورة، موضحا أن منها شركات خاصة ومؤسسات حكومية وجهات بحثية، إذ يجرى تجميع المنتجين في هذا العرف السنوي ليكون فرصة للمنتجين لتقريب الزائرين منهم.