«الزراعة» تفتتح معرض الزهور لمدة شهر.. اعرف المواعيد

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع في دورته رقم 91، والذي يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

موعد فتح معرض الزهور

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن المعرض فتح أبوابه منذ الساعة 9 صباحًا للزائرين، ويستمر لمدة شهر كامل.

وأشار إلى أنَّه يشارك في المعرض 200 شركة من المؤسسات الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص وممن يهتم بنباتات الزينة والصبارات ونباتات الظل وتنسيق الحدائق وزهور القطف.

معرض «خير مزارعنا لأهالينا»

ولفت إلى أنَّه على هامش المعرض يقام معرض «خير مزارعنا لأهالينا» والذي من خلاله يتم عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.