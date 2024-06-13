حكم صيام يوم عرفة.. دار الإفتاء توضح سبب كراهية صيامه للحاج

مع اقتراب حلول يوم عرفة، أحد أهم أيام العام عند المسلمين، تزداد الأسئلة حول حكم صيامه، خاصة بالنسبة للحجاج الذين يتواجدون في مشعر عرفات لأداء فريضة الحج، إذ يتجمعون ويقضون هذا اليوم في الدعاء والتضرع إلى الله وطلب المغفرة، فيعتبر يوم عرفة فرصة لتجديد النية والتوبة، فالله يُغفر فيه للعباد ذنوبهم ويُفرج كربهم.

حكم صيام يوم عرفة

وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم صيام يوم عرفة، إنَّ صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ إذ صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

حكم صيام يوم عرفة للحاج

وتابعت الإفتاء خلال حديثها عن حكم صيام يوم عرفة للحاج أن جمهور الفقهاء من -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

سبب كره صيام يوم عرفة للحاج

وتابعت دار الإفتاء خلال الحديث عن حكم صيام يوم عرفة أن السبب في عدم صيام يوم عرفة للحاج هو أنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره.

وقال الشافعية: «يسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة، بينما ذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم».