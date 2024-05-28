«الإفتاء» تكشف حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج.. إليك فضائل اليوم المبارك

يوم عرفة من أعظم أيام السنة عند المسلمين، ويوافق التاسع من ذي الحجة، ويحرص الكثيرون على صيامه تقربًا إلى الله وطلبًا للمغفرة، ومع اقتراب يوم عرفة، تزداد التساؤلات حول حكم صيام هذا اليوم، حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج ، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي على حسب ما أكدته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

وبخصوص حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة، مستندة إلى قول النبي: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

يوم العتق من النار

وفيما يتعلق بـ حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، أوضحت دار الإفتاء أن يوم عرفة يعد من أعظم الأيام عند الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ» (رواه مسلم).

حكم صيام يوم عرفة للحاج

بالنسبة لصيام يوم عرفة للحجاج، يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يُستحب صيام يوم عرفة، استنادًا إلى ما روت أُمُّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا وهو واقف على بعيره بعرفة (رواه البخاري)، وقد أكد ذلك أيضًا ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يصوموا هذا اليوم أثناء الحج (رواه الترمذي).

الحكمة من عدم الصيام

وشددت الإفتاء الحكمة من كراهة صيام يوم عرفة للحاج تكمن في أن الصيام قد يضعف الحاج عن الوقوف بعرفة والدعاء، وهي من أهم مناسك الحج، كذلك الحجاج يعتبرون ضيوف الله، ويفضل أن يكونوا في حالة تمكنهم من أداء مناسكهم بكفاءة وراحة.