حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان.. «الإفتاء» توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان نصه: «ما حكم صيام يوم عرفه بنية قضاء رمضان»، ونستعرض في السطور التالية الإجابة كما قدمتها «الإفتاء».

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان

وحول حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان، قالت الإفتاء إنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة بنية القضاء عن شهر رمضان المبارك وذلك على رأي علماء الشافعية ولكن الأفضل للمسلم أن يصوم كل يوم بمفرده ليحصل على الثواب الكامل في صيام ذلك اليوم المبارك.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان، بما قاله الإمام الرملي رحمة الله عليه في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (3/ 209): [وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ] اهـ.

أدعية يوم عرفة

وبعيد عن حكم صيام يوم عرفه بنية قضاء رمضان، فإنه يجوز للمسلم ترديد هذه الأدعية في يوم عرفة المبارك والتي وردت عن السلف الصالح ومنها:

لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي