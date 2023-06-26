محافظ سوهاج يوجه بزيادة زراعة المساحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة

شن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة تفقدية في منطقة سوق مدينة ناصر القديم للوقوف على أعمال التطوير والتجميل التي يقوم بها شباب المحافظة المتطوعين، وتضمنت الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن، النظافة ورفع التراكمات، وزراعة الأشجار، ودهان البردورات، ورسم جداريات على واجهات العمارات السكنية بالمنطقة.

حضر الجولة الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، وهلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، وأشاد المحافظ بالجهود التطوعية للشباب ودورهم الفعال في المشاركة المجتمعية والتعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

إنشاء حديقة عامة في الموقع

وجه محافظ سوهاج بإنشاء حديقة عامة في الموقع، وفتح الطريق المؤدي إلى شارع «سوهاج/أخميم»، لتسهيل حركة المرور للمواطنين، وزيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق العامة أمام المديرية المالية.

وأعرب الدكتور محمد حسن، أحد المشاركين في المبادرة، عن فخره بمشاركة الشباب ودافعهم الوطني، وأثنى على جهود المحافظة في تطوير وتنمية المنطقة ونقل سوق ناصر من موقعه القديم إلى موقع جديد يلبي احتياجات الأهالي.