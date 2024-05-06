حدائق المدن الجديدة تتزين في شم النسيم.. وتجهيز المساحات الخضراء للزائرين

تكثف أجهزة المدن الجديدة أعمال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء والحدائق، مع حلول فصل الربيع واحتفالات عيد شم النسيم، وذلك توفيرًا لمتنفس طبيعي للمواطنين خلال عطلة العيد، وتحسينًا للمظهر الحضاري والجمالي للمدن.

جهود مكثفة في الصالحية الجديدة

ووجه المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والحدائق، وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة.

تهدف هذه الجهود إلى توفير متنفس طبيعي للمواطنين خلال عيد شم النسيم، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، والمساهمة في تحسين الجودة البيئية.

اهتمام خاص في سوهاج الجديدة

وحرص المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على تجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم.شملت أعمال التجهيز الاهتمام بالمزروعات وريها وتسميدها وتبديل التالف منها، وصيانة أعمدة الإنارة، واستبدال المزروعات التالفة، وقص النجيلة ونزع الحشائش الضارة، وتقليم الأشجار وتنظيف الزراعات وري المزروعات وتسميدها.

خطة شاملة في الشروق

واصل قطاع الزراعة والتجميل بجهاز مدينة الشروق خطة أعمال الرعاية والصيانة للمسطحات الخضراء بمختلف أنحاء المدينة.

وشملت الخطة تكثيف الأعمال في مناطق الخامسة والسادسة عمارات، والعائلي، والشباب، وسكن مصر، والمحور الغربي، ومدخل 1 السويس، و2 الإسماعيلية، وتم تدعيم وتكثيف حملات الرعاية بالمزروعات بأنحاء المدينة كافة.

استمرار أعمال الصيانة في العبور

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور استمرار أعمال صيانة كل المسطحات الخضراء بالمدينة، ورفع كفاءتها لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين خلال عيد شم النسيم، وفصل الربيع.

وشملت أعمال الصيانة القص والري للمسطحات الخضراء في المنطقة الفاصلة بين الطريق الرئيسي والحي السادس، وتوريد وزراعة كامل المسطح بأشجار وشجيرات مزهرة.