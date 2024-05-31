4 أسباب صحية تعرضك لتوقف معاش تكافل وكرامة.. احذرها

معاش تكافل وكرامة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، الأمر الذي يجعل مستحقي هذا المعاش يحرصون على عدم توقف المعاش الخاص بهم لأي سبب من الأسباب.

وهناك عدد من الشروط الصحية التي يجب أن يلتزم بها مستحقو معاش تكافل وكرامة لتجنب إيقاف المعاش الخاص بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الصحية التي يجب الالتزام بها حتى لا يتوقف معاش تكافل وكرامة، وفق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن.

4 أسباب صحية لتوقف معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الصحية التي يجب الالتزام بها لاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة، وتتمثل في الآتي:

1- إذا كانت الأم حامل، لابد لها من المتابعة في إحدى الوحدات الصحية أو في مستشفى حكومي أو مركز طبي، ولابد أن يكون معها كارت المتابعة مسجل به متابعتها في الوحدة الصحية 3 مرات على الأقل في الشهر.

2- بعد ولادة الأم عليها أن تلتزم بالمتابعة على الأقل لمدة مرتين كل عام.

3- بالنسبة للأطفال في سن الميلاد، لابد من استخراج كارت متابعة لهم يثبت أن الأطفال تناولوا الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة لسن الأطفال المناسبة لعمرهم، مع ضرورة متابعة الطول والوزن والصحة العامة.

4- لابد أن تلتزم الأم بحضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة.