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بايدن: الاتفاقية الموقعة مع زيلنسكي هدفها تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها

كتب:

منتصر سليمان
10:45 م | الخميس 13 يونيو 2024
بايدن

بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هدف الاتفاقية التي وقعتها مع زيلنسكي، تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف: «سنمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، وسنحاسب روسيا على الأفعال التي اقترفتها في أوكرانيا، وواشنطن ستمد أوكرانيا بالذخائر وتدرب قواتها».

وتابع: «الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، ولن نتراجع عن دعم أوكرانيا».

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