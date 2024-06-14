باسل عادل: الإخوان في ثورة يناير سرقوا الفكرة والأرض والنضال العلني

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن مصر في عهد الإخوان كان يصعب رؤيتها لاختلافها عن الواقع المصري الحقيقي، موضحًا: «شكلها صعب، مصر اللي أنا شايفها، كارهين كل اللي حواليهم ومتمسكين ببعض ويلفظوا الباقي، كلها مشاهد بالنسبة لي ليس لها علاقة بالبلد، ولا بطيبة أهلها ولا قلب أهلها، والشكل مختلف تمامًا».

وأضاف «عادل» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة«الدستور» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر اللي بتتكلم دي، غير مصر اللي حوالينا، هما بيتكلموا عن حاجة منعرفهاش خالص، أنا مش بتكلم عن الدين خالص ولكن بتكلم عن حالة من حالات الكراهية عما كل ما هو مختلف عنهم».

وتابع: «والتقلبات التي حصلت بعد كدة في الميدان، أصبح الميدان بتاعهم وإحنا اللي بقينا أغراب»، موضحا أن الكتلة السياسية هي التي تحركت أولا يوم 28 يناير في الميدان، ثم جاء الإخوان بعد أذان العصر.

وأوضح: «أصبح الموقف مختلفًا وبقينا ضيوفًا وهم الذين يفتشون، لدرجة أننا في معظم الأحيان لم نكن ندخل الميدان وكنا نجلس في أماكن حول الميدان، لأن الشكل نفسه أصبح غريبًا علينا. وبعدين، عندهم تنظيم في منتهى القوة، الإخوان سرقوا من القوى السياسية الفكرة والأرض والنضال العلني، ونحن في ذلك الوقت لم نكن نعرف ناسهم ولا كوادرهم ولم نسمع شيئًا عن نضالهم السياسي. كنا نعرف منهم خمسة أو ستة أشخاص فقط، الذين كانوا يظهرون».